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Adıyaman'da çocuklara gıdanın değerini öğreten farkındalık programı

Adıyaman'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 4 okulda okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine gıda kaybı ve israfı ile mücadele eğitimi verdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da çocuklara gıdanın değerini öğreten farkındalık programı

eğitimin kapsamı:

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 4 okulda düzenlenen farkındalık eğitimleri, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirildi. Eğitimlerde gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen süreçte israfın önlenmesi, bilinçli tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi ve gıdaların uygun şartlarda muhafaza edilmesi konuları anlatıldı.

günlük yaşamda uygulanabilir yöntemler:

Öğrencilere ihtiyaçtan fazla gıda satın alınmaması, tüketilebilecek miktarda yiyecek alınması, artan gıdaların değerlendirilmesi ve yiyeceklerin uygun şartlarda saklanması gibi günlük hayatta uygulanabilecek pratik yöntemler gösterildi. Eğitimde ayrıca gıda israfının doğal kaynaklar, emek ve ekonomik kaynaklar üzerindeki etkilerine de dikkat çekildi.

erken yaşta bilinçlenmenin önemi:

Eğitim sırasında öğrencilerin konuya ilişkin soruları yanıtlandı; yetkililer, küçük yaşta oluşturulacak farkındalığın ilerleyen yıllarda kalıcı ve bilinçli tüketim alışkanlıklarına dönüşeceğini vurguladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ise, "Çocuklarımızın gıdanın değerini bilmesi ve israfı önleme konusunda bilinçlenmesi, sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıyor" diye konuştu.

ADIYAMAN’DA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 4 OKULDA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GIDA KAYBI VE...

ADIYAMAN’DA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 4 OKULDA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GIDA KAYBI VE İSRAFININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK FARKINDALIK EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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