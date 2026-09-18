Adıyaman'da çok sayıda ilaç aldıktan sonra fenalaşan kişi hastaneye sevk edildi

Adıyaman'ın Yunus Emre Mahallesi 29161 Sokak adresinde yaşayan K.A., henüz belirlenemeyen nedenlerle çok sayıda ilaç aldıktan sonra fenalaştı. Durumu kötüleşen kişi kendini iyi hissetmeyince 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

olayın gelişimi:

İhbarı alan sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan K.A., daha sonra ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı.

ilk müdahale ve soruşturma:

Olayla ilişkin yetkililer, müdahalenin ardından inceleme başlattı. Kişinin ilaçları hangi amaçla ve ne zaman aldığı ile sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar yetkililerce değerlendiriliyor.

ADIYAMAN’DA, BİR KİŞİ ÇOK SAYIDA İLAÇLARLA FENALAŞARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI.