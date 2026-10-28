Adıyaman'da cumhuriyet coşkusu için 29 ekim otobüsleri ücretsiz

adıyaman belediyesinden ücretsiz ulaşım duyurusu:

Adıyaman Belediyesi, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kapsamında kent içi ulaşımda ücretsiz toplu taşıma uygulaması gerçekleştirecek. Uygulama kapsamında, 29 Ekim 2026 Perşembe günü belediyeye ait tüm otobüs hatlarında gün boyunca ücret alınmayacak.

uygulamanın amacı ve kapsamı:

Belediye tarafından yapılan açıklamada, ücretsiz ulaşımın kent genelinde düzenlenecek kutlama etkinliklerine, bayram ziyaretlerine ve toplumsal katılıma erişimi kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi. Uygulama, Adıyaman sınırları içinde belediyeye ait tüm otobüs hatlarını kapsayacak şekilde planlandı.

belediye başkanının mesajı:

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, uygulamaya ilişkin olarak Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde hemşehrilerimizin bayram sevincine ortak olmak ve kutlama etkinliklerine katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla 29 Ekim Perşembe günü belediyemize ait otobüslerimizi tüm hatlarda gün boyunca ücretsiz hizmete sunuyoruz. Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmaya, bu büyük mirası gelecek nesillere taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor; tüm hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum.

Belediye yetkilileri, vatandaşların bayram kutlamalarına ve şehir içindeki etkinliklere daha kolay ulaşmasını sağlamak için alınan kararın kent içi hareketliliği destekleyeceğini vurguladı. Uygulamaya ilişkin ek düzenlemeler veya sınırlamalar olduğunda resmi duyurularla bilgi verileceği belirtildi.

ADIYAMAN BELEDİYESİ, CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA 29 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ HİZMET VERECEĞİNİ DUYURDU.