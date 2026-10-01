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Adıyaman'da DEAŞ soruşturması: beş Irak uyruklu tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde TEM ekiplerinin düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı, 1 kişi savcılıkça serbest kaldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 17:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da DEAŞ soruşturması: beş Irak uyruklu tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı

Adıyaman'da DEAŞ operasyonu

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (DEAŞ) suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda Irak uyruklu şüpheliler gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.

Yakalanan şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonda yakalanan şahıslar arasında R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M. ve M.A. ile N.T.G. yer aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıslar Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Adli makamların yürüttüğü soruşturma ve ifadeler sonucunda, sıralanan beş isim çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. N.T.G. ise ifadesinin alınmasının ardından cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı.

Soruşturmanın gidişatı ve sonuç:

Tutuklanan şahıslar, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra cezaevine sevk edildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü bildirildi ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA IRAK UYRUKLU 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI...

ADIYAMAN’DA DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA IRAK UYRUKLU 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1 ŞÜPHELİ İSE CUMHURİYET SAVCILIĞINDAKİ İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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