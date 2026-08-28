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Adıyaman'da elektrik kaçağı: çalışan hastaneye kaldırıldı

İndere TOKİ'deki işletmede elektrik kaçağına temas eden işçi Enes Barış G. yaralandı; sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı, hasta hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da elektrik kaçağı: çalışan hastaneye kaldırıldı

olayın gelişimi:

İndere TOKİ konutlarındaki bir işletmede çalışan Enes Barış G., çalışma sırasında elektrik kaçağı bulunan bir yere dokunması sonucu akıma kapıldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ilk müdahale ve hastaneye sevk:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından yaralı Enes Barış G., tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

YARALANAN İŞÇİ, ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ&#039;NE KALDIRILDI.

YARALANAN İŞÇİ, ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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