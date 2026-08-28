Adıyaman'da elektrik kaçağı: çalışan hastaneye kaldırıldı

olayın gelişimi:

İndere TOKİ konutlarındaki bir işletmede çalışan Enes Barış G., çalışma sırasında elektrik kaçağı bulunan bir yere dokunması sonucu akıma kapıldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ilk müdahale ve hastaneye sevk:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından yaralı Enes Barış G., tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

YARALANAN İŞÇİ, ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE KALDIRILDI.