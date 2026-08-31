Adıyaman’da Flamingo Yolu başta olmak üzere yollar baştan sona yenilendi

Adıyaman’da kapsamlı yol yenileme çalışması:

Adıyaman Belediyesi kent içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yürüttüğü yol çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezinde özellikle Petrol Caddesi olarak bilinen ve halk arasında "Flamingo Yolu" adıyla anılan güzergâh, altyapı ve üstyapı bakımından baştan sona yenilendi.

Altyapıdan üstyapıya yapılan müdahaleler:

Kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarında gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol zemini düzenlendi ve asfalt serimi yapıldı. Çalışmalar kapsamında toplamda yaklaşık 2 bin 200 metre uzunluğundaki altyapı ve üstyapı yenileme işlemleri bitirildi. Bu aşamada kavşaklar, refüjler, yaya geçitleri ve yol çizgileri de yeniden düzenlendi.

Ulaşım düzenlemeleri ve hizmete açılma:

Caddede ulaşım ve yaya güvenliğinin artırılması için yeni otobüs durakları ile durak cepleri oluşturuldu; trafik yön levhaları ve yol işaretlemeleri yenilendi. Yenilenen güzergâhın tam kapasiteyle kullanıma açılmasıyla birlikte hem trafik akışı hem de yaya güvenliği açısından iyileşme hedefleniyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem sonrası kentin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla belediyenin tüm birimlerinin sahada yoğun çalıştığını belirterek, "Şehrimizin en önemli ulaşım akslarından biri olan Flamingo Yolu’nu, altyapı hatlarından üstyapı düzenlemelerine kadar baştan sona yeniledik. Yenilenen güzergâhı tam kapasiteyle hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyor; depremin kentimizde bıraktığı izleri silmek, Adıyaman’ı daha güçlü ve dirençli bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Adıyaman’ımızın her noktasında aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri, benzer yenileme çalışmalarının kent genelinde planlı şekilde devam edeceğini ve vatandaşların ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik adımların süreceğini açıkladı.

ADIYAMAN BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE ULAŞIMIN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA YOL ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.