Adıyaman'da gençlerin yılı planlandı: gönüllülük ve sağlıklı yaşam öncelikli

Adıyaman'da gençlik faaliyetleri için değerlendirme toplantısı yapıldı

Adıyaman'da 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde gençlere yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlanması amacıyla değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürü Zeynel Abidin Şenlik başkanlık etti.

katılımcılar ve gündem:

Toplantıda öğrenci yurtlarında görev yapan eğitim sorumluları ve yönetim memurları, psikologlar, gençlik merkezi liderleri ile Yeşilay Adıyaman Şubesi temsilcisi yer aldı. Görüşmelerde bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam, gönüllülük ve sosyal sorumluluk alanlarında yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı.

uygulama ve izleme:

Öğrenci yurtları, gençlik merkezleri ve spor tesislerinde yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve uygulanacak çalışmalar planlandı. Toplantıda ayrıca 'Gönüllüyüz Biz' Platformu kapsamında gençlerin gönüllülük faaliyetlerine daha etkin ve kapsamlı katılım sağlamasına yönelik adımlar ele alındı. Katılımcılar, gençlerin eğitim, spor, kültür ve bağımlılıkla mücadele alanlarında desteklenmesine yönelik faaliyetlerin yıl boyunca sürdürüleceği konusunda mutabık kaldı.

ADIYAMAN’DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE GENÇLERE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLERİN PLANLANMASI AMACIYLA DEĞERLENDİRME VE İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ.