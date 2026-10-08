Dolar 49,2102 +0,02%
Euro 55,2100 +0,23%
Bist 12.111,23 -0,10%
Altın Gram 6.570,01 +0,29%
EUR/USD 1,1191 -0,08%
Brent Petrol 104,20 +3,99%
--°

Adıyaman'da gençlerin yılı planlandı: gönüllülük ve sağlıklı yaşam öncelikli

Adıyaman'da 2026-2027 eğitim-öğretim dönemine ilişkin gençlik çalışmaları planlandı; sağlıklı yaşam, bağımlılıkla mücadele ve gönüllülük öncelikli.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da gençlerin yılı planlandı: gönüllülük ve sağlıklı yaşam öncelikli

Adıyaman'da gençlik faaliyetleri için değerlendirme toplantısı yapıldı

Adıyaman'da 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde gençlere yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlanması amacıyla değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürü Zeynel Abidin Şenlik başkanlık etti.

katılımcılar ve gündem:

Toplantıda öğrenci yurtlarında görev yapan eğitim sorumluları ve yönetim memurları, psikologlar, gençlik merkezi liderleri ile Yeşilay Adıyaman Şubesi temsilcisi yer aldı. Görüşmelerde bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam, gönüllülük ve sosyal sorumluluk alanlarında yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı.

uygulama ve izleme:

Öğrenci yurtları, gençlik merkezleri ve spor tesislerinde yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve uygulanacak çalışmalar planlandı. Toplantıda ayrıca 'Gönüllüyüz Biz' Platformu kapsamında gençlerin gönüllülük faaliyetlerine daha etkin ve kapsamlı katılım sağlamasına yönelik adımlar ele alındı. Katılımcılar, gençlerin eğitim, spor, kültür ve bağımlılıkla mücadele alanlarında desteklenmesine yönelik faaliyetlerin yıl boyunca sürdürüleceği konusunda mutabık kaldı.

ADIYAMAN’DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE GENÇLERE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLERİN...

ADIYAMAN’DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE GENÇLERE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLERİN PLANLANMASI AMACIYLA DEĞERLENDİRME VE İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Siirt'te Aksa Tufanının üçüncü yıldönümünde Filistin için dayanışma ve dua
images

Mudurnu'da 10 dönümlük aronya serüveni ziraat eğitimine dönüştü
images

Müziğiyle sınırları kaldıran Büşra: 10 yıl sonra müziğe geri döndü
images

Kurtarılan civciv Kahta'da belediye çalışanının müdahalesiyle hayata döndü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üniversiteliler afet eğitiminde uygulamalı beceriler kazandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde çarpışan iki araçta üç kişi yaşamını yitirdi

yola dökülen yağ motosikleti kaydırdı, öğrenciyi otobüsün içindeki sağlıkçılar kurtardı

Yeşil dönüşüm için Silopi'de ağaçlandırma çalışmaları başladı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı