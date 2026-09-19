Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Adıyaman'da gıda güvenliği için rutin denetimler ve numune alma çalışmaları

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 Gıda Numune Alma Planı kapsamında çiğ köfte ve soğuk mezelerden numune alıp laboratuvara gönderiyor; denetimler kararlılıkla sürüyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da gıda güvenliği için rutin denetimler ve numune alma çalışmaları

Denetimler il genelinde planlı şekilde yürütülüyor:

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürütülen denetim ve numune alma çalışmalarını sürdürüyor. Faaliyetler, 2026 Bakanlık Gıda Numune Alma Planı doğrultusunda il genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde planlı şekilde gerçekleştirilmekte.

Alınan numuneler ve laboratuvar süreci:

Denetimler kapsamında özellikle tüketime hazır çiğ köfte ve soğuk meze ürünlerinden mevzuata uygun numuneler alındı. Alınan örnekler, Türk Gıda Kodeksi hükümlerine uygunluğunun tespiti için Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi. Laboratuvar analizleri, üretim hijyeni, mikrobiyolojik ve mevzuata göre belirlenen diğer kriterlere göre değerlendirilecek.

Yetkililerin vurguladıkları ve izlenecek yol:

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, gıda güvenilirliğinin halk sağlığının temel unsurlarından biri olduğunu belirterek denetimlerin titizlikle sürdüğünü ifade etti. Akkan, 'Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetim ve numune alma çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Gıda işletmelerimizin mevzuata uygun üretim yapmaları ve gerekli hijyen kurallarına riayet etmeleri büyük önem taşıyor' dedi.

İl Müdürlüğü, gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve kontrol çalışmalarının il genelinde kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Bu kapsamda işletmelerin mevzuata uyumu ve tüketici bilgilendirmesi süreçleri yakından takip edilecek.

ADIYAMAN’DA HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE VATANDAŞLARIN GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİNİN SAĞLANMASI...

ADIYAMAN’DA HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE VATANDAŞLARIN GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN DENETİM VE NUMUNE ALMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivrihisar'da gökyüzünü büyüleyen hava şöleni: Türk Yıldızları sahnede
images

Eski bir uçuşun duygusu: 92 yaşındaki Kıbrıs Gazisi DC-3 ile yeniden buluştu
images

Marmaris'te anma ve dayanışma: 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileriyle bir arada
images

Manisa'da gaziler ve şehit aileleri için belediyeden vefa buluşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Keçiören'de binada kenevir üretimi iddiası: iki kişi tutuklandı

Kırıkkale'de gece yarısı hal yangını: plastik kasalar alev aldı, bina sıçramadan kurtarıldı

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı