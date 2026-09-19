Adıyaman'da gıda güvenliği için rutin denetimler ve numune alma çalışmaları

Denetimler il genelinde planlı şekilde yürütülüyor:

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürütülen denetim ve numune alma çalışmalarını sürdürüyor. Faaliyetler, 2026 Bakanlık Gıda Numune Alma Planı doğrultusunda il genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde planlı şekilde gerçekleştirilmekte.

Alınan numuneler ve laboratuvar süreci:

Denetimler kapsamında özellikle tüketime hazır çiğ köfte ve soğuk meze ürünlerinden mevzuata uygun numuneler alındı. Alınan örnekler, Türk Gıda Kodeksi hükümlerine uygunluğunun tespiti için Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi. Laboratuvar analizleri, üretim hijyeni, mikrobiyolojik ve mevzuata göre belirlenen diğer kriterlere göre değerlendirilecek.

Yetkililerin vurguladıkları ve izlenecek yol:

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, gıda güvenilirliğinin halk sağlığının temel unsurlarından biri olduğunu belirterek denetimlerin titizlikle sürdüğünü ifade etti. Akkan, 'Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetim ve numune alma çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Gıda işletmelerimizin mevzuata uygun üretim yapmaları ve gerekli hijyen kurallarına riayet etmeleri büyük önem taşıyor' dedi.

İl Müdürlüğü, gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve kontrol çalışmalarının il genelinde kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Bu kapsamda işletmelerin mevzuata uyumu ve tüketici bilgilendirmesi süreçleri yakından takip edilecek.

ADIYAMAN’DA HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE VATANDAŞLARIN GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN DENETİM VE NUMUNE ALMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.