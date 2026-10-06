Adıyaman'da güvenli yaşam için kontrollü yıkım çalışmaları hız kesmiyor

Adıyaman'da yıkım süreci

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman'da, deprem sonrası ağır hasar tespit edilen ve hakkında yıkım kararı verilen binaların kontrollü yıkım işlemleri aralıksız sürüyor.

yıkım çalışmaları nasıl yürütülüyor:

Kent genelinde yıkım kararı alınan yapılar önce güvenlik şeridi ile çevreleniyor, vatandaşların ve çalışma ekiplerinin güvenliği sağlanıyor. Alanlarda risk analizi yapıldıktan sonra iş makineleriyle planlı yıkım adımları uygulanıyor.

Çalışmalarda ekipler, çevredeki yapılara ve halka zarar gelmemesi için hassas yöntemler kullanıyor; iş makineleri ve uzman ekiplerin koordinasyonuyla enkaz kaldırma işlemleri kontrollü şekilde ilerliyor.

hedef: güvenli yaşam alanları ve yeniden yapılanma:

Depremin izlerinin silinmesi ve kentte güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla yürütülen yıkım çalışmaları, Adıyaman'daki yeniden yapılanma ve dönüşüm sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Hasarlı yapıların yıkımı tamamlandıkça, kentin genelinde planlı dönüşüm ve yeniden inşa adımlarının devam ettiği bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE EN AĞIR HASAR ALAN İLLER ARASINDA BULUNAN ADIYAMAN’DA, DEPREM SONRASI AĞIR HASAR ALAN VE HAKKINDA YIKIM KARARI BULUNAN BİNALARIN KONTROLLÜ YIKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.