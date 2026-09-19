Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Adıyaman'da hayvancılık için koruyucu seferberlik: büyükbaşlar şap aşısıyla korunuyor

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 14 Eylül'de başlayan sonbahar şap kampanyasıyla kent merkezi ve 8 ilçede büyükbaşları aşılayıp küpeleme ve kayıt işlemlerini güncelliyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da hayvancılık için koruyucu seferberlik: büyükbaşlar şap aşısıyla korunuyor

sonbahar dönemi aşı kampanyası sahada

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül tarihinde başlayan Sonbahar Dönemi Şap Aşılama Kampanyası kapsamında kent merkezi ve 8 ilçede saha çalışmalarını sürdürüyor. Program, 2026 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı çerçevesinde büyükbaş hayvanların şap hastalığına karşı aşılanmasını hedefliyor.

Kampanya uygulamaları sırasında ekipler yalnızca aşı uygulaması yapmakla kalmıyor; aynı zamanda hayvanların küpeleme işlemleri ve hayvan kayıtlarının güncellenmesi de sahada eş zamanlı yürütülüyor. Bu çok yönlü yaklaşım, hem bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemeye hem de kayıt sistemlerinin güncel tutulmasına katkı sağlıyor.

aşılama hedefi ve süre

Yürütülen çalışmaların amacı, işletmelerde görülebilecek ekonomik kayıpların önüne geçmek ve hayvan sağlığını korumaktır. Kampanyanın saha faaliyetlerinin 13 Kasım 2026 tarihine kadar devam edeceği belirtiliyor. Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, konunun önemini vurgulayarak şunları kaydetti: "Hayvancılığımızın sürdürülebilirliği ve yetiştiricilerimizin ekonomik kayıplar yaşamaması açısından hayvan sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Hastalıkların önlenmesinde koruyucu uygulamalar büyük önem taşıyor."

nakil koşulları ve aşı kriterleri

Sığır cinsi hayvanların iller arası nakillerinde veteriner sağlık raporu düzenlenebilmesi için sevk tarihinde son 6 ay içinde SAT-1 serotipini içeren şap aşısı ile aşılanmış olmaları gerekiyor. Ayrıca aşı tarihinin üzerinden en az 21 gün geçmiş olması şartı aranıyor. Bu koşullar, sevk edilen hayvanlarda koruyuculuğun sağlanması ve hastalık riskinin azaltılması amacıyla uygulanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kampanya döneminde yetiştiricilere hayvanlarını mutlaka aşılatma ve aşı çalışmalarını yürüten saha ekiplerine gerekli kolaylığı sağlama çağrısında bulundu. Saha uygulamalarının düzenli yürütülmesi, hem bireysel işletmelerin hem de bölge hayvancılığının genel sağlığı açısından kritik görülüyor.

Çalışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte kayıtların güncellenmesi ve küpe uygulamalarının tamamlanması, ileride yapılacak izleme ve müdahalelerin etkinliğini artıracak. Yetkililer, yetiştiricilerin aşılama takvimine uymasının hem hukuki açıdan gerekli koşulları sağladığını hem de sürü sağlığını koruduğunu hatırlatıyor.

ADIYAMAN’DA HAYVAN HASTALIKLARIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA SONBAHAR DÖNEMİ ŞAP AŞILAMA KAMPANYASI...

ADIYAMAN’DA HAYVAN HASTALIKLARIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA SONBAHAR DÖNEMİ ŞAP AŞILAMA KAMPANYASI BAŞLATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivrihisar'da gökyüzünü büyüleyen hava şöleni: Türk Yıldızları sahnede
images

Eski bir uçuşun duygusu: 92 yaşındaki Kıbrıs Gazisi DC-3 ile yeniden buluştu
images

Marmaris'te anma ve dayanışma: 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileriyle bir arada
images

Manisa'da gaziler ve şehit aileleri için belediyeden vefa buluşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Keçiören'de binada kenevir üretimi iddiası: iki kişi tutuklandı

Kırıkkale'de gece yarısı hal yangını: plastik kasalar alev aldı, bina sıçramadan kurtarıldı

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Beyşehir'de hasat sonrası tarlalar alevlere teslim oluyor

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi