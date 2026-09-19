Adıyaman'da hayvancılık için koruyucu seferberlik: büyükbaşlar şap aşısıyla korunuyor

sonbahar dönemi aşı kampanyası sahada

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül tarihinde başlayan Sonbahar Dönemi Şap Aşılama Kampanyası kapsamında kent merkezi ve 8 ilçede saha çalışmalarını sürdürüyor. Program, 2026 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı çerçevesinde büyükbaş hayvanların şap hastalığına karşı aşılanmasını hedefliyor.

Kampanya uygulamaları sırasında ekipler yalnızca aşı uygulaması yapmakla kalmıyor; aynı zamanda hayvanların küpeleme işlemleri ve hayvan kayıtlarının güncellenmesi de sahada eş zamanlı yürütülüyor. Bu çok yönlü yaklaşım, hem bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemeye hem de kayıt sistemlerinin güncel tutulmasına katkı sağlıyor.

aşılama hedefi ve süre

Yürütülen çalışmaların amacı, işletmelerde görülebilecek ekonomik kayıpların önüne geçmek ve hayvan sağlığını korumaktır. Kampanyanın saha faaliyetlerinin 13 Kasım 2026 tarihine kadar devam edeceği belirtiliyor. Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, konunun önemini vurgulayarak şunları kaydetti: "Hayvancılığımızın sürdürülebilirliği ve yetiştiricilerimizin ekonomik kayıplar yaşamaması açısından hayvan sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Hastalıkların önlenmesinde koruyucu uygulamalar büyük önem taşıyor."

nakil koşulları ve aşı kriterleri

Sığır cinsi hayvanların iller arası nakillerinde veteriner sağlık raporu düzenlenebilmesi için sevk tarihinde son 6 ay içinde SAT-1 serotipini içeren şap aşısı ile aşılanmış olmaları gerekiyor. Ayrıca aşı tarihinin üzerinden en az 21 gün geçmiş olması şartı aranıyor. Bu koşullar, sevk edilen hayvanlarda koruyuculuğun sağlanması ve hastalık riskinin azaltılması amacıyla uygulanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kampanya döneminde yetiştiricilere hayvanlarını mutlaka aşılatma ve aşı çalışmalarını yürüten saha ekiplerine gerekli kolaylığı sağlama çağrısında bulundu. Saha uygulamalarının düzenli yürütülmesi, hem bireysel işletmelerin hem de bölge hayvancılığının genel sağlığı açısından kritik görülüyor.

Çalışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte kayıtların güncellenmesi ve küpe uygulamalarının tamamlanması, ileride yapılacak izleme ve müdahalelerin etkinliğini artıracak. Yetkililer, yetiştiricilerin aşılama takvimine uymasının hem hukuki açıdan gerekli koşulları sağladığını hem de sürü sağlığını koruduğunu hatırlatıyor.

ADIYAMAN’DA HAYVAN HASTALIKLARIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA SONBAHAR DÖNEMİ ŞAP AŞILAMA KAMPANYASI BAŞLATILDI.