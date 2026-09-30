Adıyaman'da huzur uygulaması: 22 sürücüye 206 bin lira ceza

Adıyaman'da genel asayiş uygulaması

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 26 Eylül 2026 tarihinde 21.00-23.00 saatleri arasında kapsamlı bir genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamanın hedefi asayiş suçlarının önlenmesi, suçlara karışan şahısların yakalanması ve vatandaşlarda güven duygusunun pekiştirilmesiydi.

uygulamanın kapsamı:

Uygulama, 10 sabit nokta, 14 seyir halinde ekip ve vatandaşların yoğun olduğu 72 farklı bölgede eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyona toplam 45 ekip ve 149 personel katıldı; sokak araları, ana cadde kesişimleri ve halkın yoğun bulunduğu alanlar sistematik şekilde kontrol edildi.

sonuçlar ve yaptırımlar:

Denetimler sırasında 1 bin 341 şahıs, 314 araç ve 68 motosiklet kontrol edildi. Bu kontroller neticesinde, çeşitli ihlaller nedeniyle 22 araç sürücüsüne toplam 206 bin 13 lira idari para cezası uygulandı. Uygulamaya ilişkin işlemlerin, kamu düzeni ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik rutin çalışmaların parçası olarak yapıldığı belirtildi.

Emniyet yetkilileri, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.

ADIYAMAN’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN KENT GENELİNDE HUZUR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI AMACIYLA GENEL ASAYİŞ UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.