Vali ve il müftüsünün incelemesi:

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, yapımı son aşamaya gelen il müftülüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Vali Küçük, inşaat çalışmalarında gelinen durumu ve tamamlanma takvimini İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı'dan dinledi.

binanın özellikleri ve hedefleri:

Modern mimarisi ve işlevsel yapısıyla planlanan yeni hizmet binası, diyanet personeline daha uygun ve çağdaş çalışma ortamı sunmayı amaçlıyor. Proje yetkilileri, binanın aynı zamanda vatandaşların din hizmetlerinden daha konforlu şartlarda yararlanmasına imkân sağlayacağını vurguladı.

beklenen katkı ve açılış takvimi:

İlmin, irfanın ve maneviyatın buluşma noktalarından biri olması hedeflenen yeni hizmet binasının, Adıyaman’ın manevi hayatına katkı sunması ve il müftülüğünün hizmet kapasitesini güçlendirmesi bekleniyor. Aralık ayında hizmete alınması planlanan binanın Adıyaman’a hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

ADIYAMAN VALİSİ ABDULLAH KÜÇÜK, YAPIMI DEVAM EDEN VE ARALIK AYINDA HİZMETE AÇILMASI PLANLANAN İL MÜFTÜLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.