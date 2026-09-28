Adıyaman'da itfaiye ekipleri yavru kediyi ağaçtan kurtardı

Adıyaman merkezinde kısa sürede müdahale

Adıyaman merkez Yeni Mahalle Koşu Parkı içindeki bir ağacın tepesine çıkan yavru kedi, çevredeki vatandaşların sesini duymasıyla fark edildi. İhbar üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri duruma hızlıca müdahale etti.

Müdahale nasıl gerçekleşti:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç merdivenini ağaca uzattı. Bir itfaiye eri merdivenle kedinin bulunduğu dala erişerek kontrollü şekilde kediye ulaştı ve dikkatli bir indirme işlemi yaptı.

Kurtarma sonrası süreç:

İtfaiye eri tarafından ağaçtan indirilen kedi, ekiplerin çalışmasının ardından serbest bırakıldı. Vatandaşların duyarlılığı kısa sürede kurtarma operasyonunun başlamasını sağladı.

ADIYAMAN’DA BİR AĞACIN TEPESİNE ÇIKARAK İNEMEYEN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI.