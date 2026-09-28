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Adıyaman'da itfaiye ekipleri yavru kediyi ağaçtan kurtardı

Adıyaman Yeni Mahalle Koşu Parkı'nda ağaca çıkan yavru kedinin sesini duyan vatandaşlar, itfaiyeyi çağırdı; ekipler merdivenle kediyi güvenle indirdi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da itfaiye ekipleri yavru kediyi ağaçtan kurtardı

Adıyaman merkezinde kısa sürede müdahale

Adıyaman merkez Yeni Mahalle Koşu Parkı içindeki bir ağacın tepesine çıkan yavru kedi, çevredeki vatandaşların sesini duymasıyla fark edildi. İhbar üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri duruma hızlıca müdahale etti.

Müdahale nasıl gerçekleşti:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç merdivenini ağaca uzattı. Bir itfaiye eri merdivenle kedinin bulunduğu dala erişerek kontrollü şekilde kediye ulaştı ve dikkatli bir indirme işlemi yaptı.

Kurtarma sonrası süreç:

İtfaiye eri tarafından ağaçtan indirilen kedi, ekiplerin çalışmasının ardından serbest bırakıldı. Vatandaşların duyarlılığı kısa sürede kurtarma operasyonunun başlamasını sağladı.

ADIYAMAN’DA BİR AĞACIN TEPESİNE ÇIKARAK İNEMEYEN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ...

ADIYAMAN’DA BİR AĞACIN TEPESİNE ÇIKARAK İNEMEYEN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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