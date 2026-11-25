Sabah denetimi ve uygulama:

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde kent merkezinde kaldırım işgallerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekipler, kentin en işlek caddeleri üzerinde yoğunlaşarak yayaların kullanımında olan alanları açmayı hedefledi.

Denetimlere, güvenlik önlemleri kapsamında polis ekipleri de destek verdi. Çalışma sırasında zabıta ekipleri kaldırım üzerinde bırakılmış duba, levha ve benzeri çok sayıda ürünü tespit ederek müdahale etti.

Toplanan malzemeler ve esnaf tepkisi:

Denetimlerde toplanan malzemeler zabıta tarafından tek tek alınıp kamyonete yüklendi. Uygulama esnasında bazı esnaflarla zabıta ekipleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı; taraflar arasında kısa süreli tartışmalar görüldü.

Denetimlerin devamı:

Belediye yetkilileri, kaldırım işgallerine karşı yapılan denetimlerin süreceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, yayaların güvenli ve engelsiz kullanımı için düzenli kontrollerin devam edeceği vurgulandı.

DENETİMLERDE KALDIRIMLARA BIRAKILAN DUBA, LEVHA VE BENZERİ ÇOK SAYIDA ÜRÜN ZABITA EKİPLERİNCE TOPLANARAK KAMYONETE YÜKLENDİ.