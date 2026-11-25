Adıyaman'da sabah denetimi:

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sabahın erken saatlerinde kaldırım işgallerine yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. Müdahaleye, güvenlik önlemleri kapsamında polis ekipleri de destek verdi. Ekipler, kentin en işlek caddelerinde yürüttükleri denetimde yayaların güvenli ve engelsiz kullanımına öncelik verdi.

toplanan malzemeler ve uygulama:

Denetimler sırasında kaldırım üzerine bırakılan duba, levha ve benzeri ürünler zabıta ekiplerince toplanarak kamyonete yüklendi. Operasyon, yayaların geçtiği alanların açılması ve kaldırım işgallerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla planlı şekilde sürdürüldü.

esnaf ilişkileri ve sürecin devamı:

Çalışma sırasında bazı esnaflar ile zabıta ekipleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı; zabıta ekipleri bu tür durumlarda sakin ve tedbirli bir yaklaşım sergiledi. Belediye yetkilileri, kaldırım düzeninin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Uygulamanın amacı, yaya erişimini koruyarak trafik ve yaya güvenliğini artırmak olarak açıklandı. Vatandaşlara ve esnaflara, kaldırımların ortak kullanım alanı olduğu hatırlatılarak işgallerin sona erdirilmesi için iş birliği çağrısı yapıldı.

Adıyaman'da kaldırım işgaline sabah baskını