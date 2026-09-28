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Adıyaman'da kanser tedavisinde yeni adım: radyoterapi yerel hizmete girdi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlayan Radyasyon Onkolojisi hizmeti, ışın tedavisi gereken hastaların il dışına gitme ihtiyacını azaltacak.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da kanser tedavisinde yeni adım: radyoterapi yerel hizmete girdi

Adıyaman'da radyasyon onkolojisi hizmeti başladı:

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi bünyesinde Radyasyon Onkolojisi hizmeti başlatıldı ve ilk hastalar kabul edilmeye başlandı. Kentte ilk kez sunulan bu radyoterapi hizmetiyle, ışın tedavisine ihtiyaç duyan hastaların tedavi için başka illere gitme zorunluluğunun azaltılması hedefleniyor.

hizmetin hasta bakımına etkisi:

Hizmetin devreye alınmasıyla birlikte uzun soluklu ve sık tekrar gerektiren tedavi süreçlerinde hastalar tedavilerini yaşadıkları şehirde sürdürebilecek. Bu sayede hastalar ailelerinden ve sosyal çevrelerinden uzak kalmadan tedavi olabilecek, seyahat yükü ve ek maliyetler azalacak. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, birimin bölgesel sağlık hizmetleri kapasitesini güçlendireceğini belirtti.

başhekim Mehmet Tepe'nin değerlendirmesi:

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe, birimi ziyaret ederek Radyasyon Onkolojisi ekipleriyle bir araya geldi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tepe, hizmetin başlamasıyla Adıyaman'daki önemli bir ihtiyacın karşılanacağını vurgulayarak 'Radyasyon Onkolojisi hizmetinin başlamasıyla birlikte, tedavi için il dışına gitmek zorunda kalan hastalarımızın önemli bir ihtiyacını artık kendi şehrimizde karşılayabileceğiz. Kanser tedavisi uzun ve hassas bir süreç. Hastalarımızın ailelerinden ve yaşadıkları şehirden uzak kalmadan tedavilerine devam edebilmeleri bizim için çok değerli' dedi.

Tepe ayrıca hizmetin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Adıyaman milletvekilleri olmak üzere destek veren herkesin katkılarını özellikle ifade etti. Tepe, birimin hizmete girmesinde emeği bulunan tüm sağlık çalışanlarına da teşekkür ederek hizmetin hastalara hayırlı olmasını diledi.

ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ONKOLOJİ TANI VE TEDAVİ MERKEZİ BÜNYESİNDE RADYASYON...

ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ONKOLOJİ TANI VE TEDAVİ MERKEZİ BÜNYESİNDE RADYASYON ONKOLOJİSİ HİZMETİ BAŞLATILARAK İLK HASTALAR KABUL EDİLMEYE BAŞLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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