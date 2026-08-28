Adıyaman'da karayolları kavşağında kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan Barış E. yaralandı.

Olayda söz konusu araçların sürücüleri henüz tespit edilemedi. Çarpışma sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından hastaneye sevk etti.

kaza yeri ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre kazaya karışan motosikletin plakası AEZ 229, otomobilin plakası ise 02 ADG 739 olarak kaydedildi. Kaza, Atatürk Bulvarı yakınındaki Karayolları Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

müdahale ve soruşturma:

Yaralı Barış E.ye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı, soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.