Dolar 49,1921 +0,03%
Euro 55,0601 -0,52%
Bist 12.122,94 -2,03%
Altın Gram 6.529,00 -1,41%
EUR/USD 1,1191 -0,64%
Brent Petrol 101,97 +1,38%
--°

Adıyaman’da kavşakta çocukların da bulunduğu motosiklet kazası: 4 yaralı

Yavuz Selim Mahallesi kavşağında iki motosiklet çarpıştı; sürücüler Emirhan O., Henna M. ve çocuklar A.O., Y.O. olmak üzere dört kişi yaralandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 17:27

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 17:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman’da kavşakta çocukların da bulunduğu motosiklet kazası: 4 yaralı

Adıyaman’da kavşakta çocukların da bulunduğu motosiklet kazası: 4 yaralı

Kaza yeri ve taraflar:

Edinilen bilgilere göre kaza, Yavuz Selim Mahallesi sınırlarındaki Müftülük Caddesi ile Arzum Kent Caddesi kesişiminde meydana geldi. Çarpışma, Emirhan O. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet ile Henna M. yönetimindeki 02 MA 2327 plakalı motosiklet arasında gerçekleşti.

Yaralananlar ve müdahale:

Kazada her iki motosiklet sürücüsü ile yolcu konumundaki çocuklar A.O. ve Y.O. olmak üzere toplam dört kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi uyguladıktan sonra hepsini Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı ve olay yerinde inceleme yaptı.

ADIYAMAN’DA İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI. YARALILARA...

ADIYAMAN’DA İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI. YARALILARA SAĞLIK EKİPLERİNCE OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hakkari'de Şemdinli-Yüksekova yolunda kafa kafaya çarpışma: 2 yaşındaki çocuk ha...
images

Alkollü tartışma ölümle sonuçlandı: şüpheli adliyeye sevk edildi
images

Fon soruşturmasıyla ilişkilendirilen iş insanı Ali Emre Ballı Ihlamurkuyu'da top...
images

Kıskançlık tartışması kanlı bitti: eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fon soruşturmasında adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı son yolculuğuna uğurlandı

Öğrenciler Düzce'de Filistin için yürüdü: ortak vicdan vurgusu

Alkollü tartışma ölümle sonuçlandı: şüpheli adliyeye sevk edildi

Küçük sanayi sitesinde 2 bin 400 ton sıcak asfaltla ulaşım düzenlendi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor