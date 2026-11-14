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Adıyaman'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, biri ağır

Adıyaman-Gölbaşı karayolu Urfa yol ayrımı kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı; yaralılardan biri ağır bakımda tedavi görüyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, biri ağır

Adıyaman’da kavşakta iki otomobil çarpıştı

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağında meydana gelen çarpışmada 6 kişi yaralandı. Araçların sürücüleri ve plakalarına ilişkin bilgiler henüz edinilemedi.

Kazanın oluş şekli ve ilk müdahale:

Kazada araçlarda bulunan Kemal Ş., Özcan Ş., Mehmet Emin G., Bilge G., Yağmur G. ve Cumali G. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara sahada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hepsini Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Hastaneye sevk edilen yaralılardan Kemal Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Diğer yaralıların tedavi süreçlerine ilişkin detaylar paylaşılmadı. Kazayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA, İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN FECİ KAZADA 1’İ AĞIR 6 KİŞİ...

ADIYAMAN’DA, İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN FECİ KAZADA 1’İ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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