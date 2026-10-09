Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan için aileden yardım talebi

Adıyaman'da kaybolan genç için aramalar devam ediyor

Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında yaşayan 16 yaşındaki Elvan Yücetaş, 28 Eylül 2026 sabahı evden "çarşıya gidiyorum" diyerek ayrıldı. Öğleden sonra kızlarına ulaşamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve kayıp ihbarı verildi. O günden bu yana Elvan'a ulaşılmadı.

olayın seyrine dair ayrıntılar:

Yıldız ve Abdurrahman Yücetaş çiftinin dört çocuğundan biri olan Elvan'dan, evden ayrıldığı günden itibaren haber alınamıyor. Aile, Elvan'ın telefonuna da ulaşılamadığını belirtti ve genç kızın daha önce böyle bir durumda bulunmadığını ifade etti. Aile, kızlarının 11 gündür kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiklerini dile getiriyor.

aile ve yetkililere çağrı:

Yücetaş ailesi, Adıyaman Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ile görüşmeler yapıldığını ve ilgili kurumlardan destek beklediklerini bildirdi. Aile, "Kızımızın bir an önce bulunmasını istiyoruz. 11 gündür kızımızın nerede olduğunu bilmiyoruz. Allah rızası için bize yardım edin" sözleriyle vatandaşlara ve yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Aile, Elvan'ı gören veya nerede olduğuna ilişkin bilgi sahibi olanların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasını istiyor. Yetkililer ve vatandaşlar, olaya ilişkin bilgileri paylaşarak arama çalışmalarına katkı sağlayabilir.

16 yaşındaki Elvan 11 gündür kayıp