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Adıyaman'da kaza: üç yaralı motosikleti bırakarak ayrıldı

Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosikletteki 3 kişi yaralandı, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 17:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da kaza: üç yaralı motosikleti bırakarak ayrıldı

Adıyaman'da trafik kazası

Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi Arzum Kent Caddesi üzerinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Gülizar K. idaresindeki 06 TC 906 plakalı araç, motosikleti kullanan sürücünün bulunduğu 02 AAS 193 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kaza ve müdahale:

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan üç kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri mağdurlara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; müdahale sonrasında yaralılardan hastaneye gitmeyi kabul etmeyenlerin motosikleti bırakarak bölgeden ayrıldıkları bildirildi.

Soruşturma devam ediyor:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın kesin nedeninin tespitine yönelik çalışmanın sürdüğünü açıkladı.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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