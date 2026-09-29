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Adıyaman'da kontrol kaybı kazayı getirdi: motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden İhap Yunso'nun motosikleti devrildi; sağlık ekipleri müdahale ederek yaralıyı hastaneye taşıdı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 23:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da kontrol kaybı kazayı getirdi: motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da motosiklet kazası

Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir motosiklet devrildi. Olayda motosikleti kullanan İhap Yunso yaralandı. Araçta bulunan plaka bilgisi 02 MA 1513 olarak kaydedildi.

Olay yerinde ilk müdahale:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Müdahale sonrası Yunso, stabilizasyonunun sağlanmasının ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Hastanedeki durumu ve soruşturma:

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün tedavisine devam edilirken, sağlık personelinden alınan bilgiye göre yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı ve olayın nedeninin belirlenmesine çalışılıyor.

ADIYAMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ...

ADIYAMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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