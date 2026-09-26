Adıyaman'da kontrolü kaybeden sürücünün otomobili park halindeki kamyonete çarptı

kaza nasıl gerçekleşti:
Edinilen bilgilere göre, İbrahim Can idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hocaömer Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde park halindeki kamyonete çarptı.
yaralıya müdahale:
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü İbrahim Can yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
soruşturma başlatıldı:
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN’DA, OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ KAMYONETE ÇARPMASI SONUCU 12 KİŞİ YARALANDI.
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