Adıyaman'da kontrolünü kaybeden motosiklet devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da motosiklet kazası: sürücü yaralandı

Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Marangozcular Sitesi 29141. Sokak üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir motosiklet devrildi ve sürücü yaralandı.

Kaza yeri ve ilk müdahale:

Olayda yaralanan sürücünün Yusuf K. olduğu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralının Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Kazaya ilişkin görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri de yönlendirildi.

Olayın soruşturulması:

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, kazanın oluş şeklinin tespiti ve olaya ilişkin delillerin toplanması amacıyla soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

ADIYAMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.