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Adıyaman'da kontrolünü kaybeden motosiklet devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da Yunus Emre Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi; sürücü Yusuf K. olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da kontrolünü kaybeden motosiklet devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da motosiklet kazası: sürücü yaralandı

Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Marangozcular Sitesi 29141. Sokak üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir motosiklet devrildi ve sürücü yaralandı.

Kaza yeri ve ilk müdahale:

Olayda yaralanan sürücünün Yusuf K. olduğu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralının Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Kazaya ilişkin görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri de yönlendirildi.

Olayın soruşturulması:

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, kazanın oluş şeklinin tespiti ve olaya ilişkin delillerin toplanması amacıyla soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

ADIYAMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA...

ADIYAMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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