Adıyaman'da kopan elektrik teli kuru otlukta yangın çıkardı

Adıyaman'ın Çemberlitaş Köyü'nde kopan kablo yangına neden oldu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş Köyü içerisinde bulunan elektrik kablosunda kopma meydana geldi. Kopan tellerin yere temas etmesiyle çevredeki kuru otluk alanda yangın çıktı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Yangını fark eden bir mikser sürücüsü, araçta bulunan tazyikli suyla alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni:

Edinilen bilgilere göre yangına, kopan elektrik kablolarının zemine temas etmesi sebep oldu. Olayla ilgili olarak alınan ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

ADIYAMAN’DA, İKAMETLERİN ARASINDA KOPARAK YERE DÜŞEN ELEKTRİK KABLOLARI KURU OT YANGININA NEDEN OLDU.