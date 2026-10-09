Dolar 49,2729 +0,15%
Euro 55,3115 +0,41%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.594,38 +0,14%
EUR/USD 1,1217 +0,16%
Brent Petrol 103,74 -0,52%
--°

Adıyaman'da Mimar Sinan Parkı çevresinde bıçaklı saldırı: şüpheliler aranıyor

Adıyaman'da Mimar Sinan Parkı yakınında A.U.G., henüz belirlenemeyen nedenle üç kişinin bıçaklı saldırısına uğradı, hastanede tedavi altına alındı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 00:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da Mimar Sinan Parkı çevresinde bıçaklı saldırı: şüpheliler aranıyor

Adıyaman'da Mimar Sinan Parkı çevresinde bıçaklı saldırı: şüpheliler aranıyor

Adıyaman merkez Mimar Sinan Parkı yakınlarında meydana gelen olayda, A.U.G. isimli kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle üç şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

olayın detayları:

Edinilen bilgilere göre, saldırı sonucu A.U.G. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri aldı. Olayın meydana geldiği bölge park çevresi olup, saldırının nedeni henüz tespit edilemedi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin sayısının 3 şahıs olduğu belirtildi.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan A.U.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı ve soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’DA, 3 ŞAHSIN BIÇAKLI SALDIRISINA UĞRAYAN ŞAHIS, YARALANDI.

ADIYAMAN’DA, 3 ŞAHSIN BIÇAKLI SALDIRISINA UĞRAYAN ŞAHIS, YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Maltepe enkazında arama: bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
images

Bahçedeki koku izini süren 'Evin' 14 kenevir ve 1 kilo 240 gram esrar buldu
images

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası
images

Kilis'te rögar kapağına çarpma sonrası motosiklet 28 metre sürüklendi, sürücü ağ...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe enkazında arama: bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bahçedeki koku izini süren 'Evin' 14 kenevir ve 1 kilo 240 gram esrar buldu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Kilis'te rögar kapağına çarpma sonrası motosiklet 28 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı