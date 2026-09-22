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Adıyaman'da narkotik operasyonu: silah ve sentetik kannabinoid ele geçirildi, 8 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan operasyonda sentetik kannabinoid ve silahlarla bağlantılı 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:57

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da narkotik operasyonu: silah ve sentetik kannabinoid ele geçirildi, 8 gözaltı

operasyonun kapsamı:

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, yürütülen çalışmalar doğrultusunda belirlenen adres ve noktalarda arama yaptı.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalar sırasında sentetik kannabinoid maddesi ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ile birlikte, adli makamlara bildirilen şekilde 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve farklı çaplarda toplam 83 adet fişek ele geçirildi.

soruşturma sürüyor:

Operasyon kapsamında toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

ADIYAMAN’DA UYUŞTURUCU MADDE KULLANICILARINA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

ADIYAMAN’DA UYUŞTURUCU MADDE KULLANICILARINA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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