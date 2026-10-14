Dolar 49,3850 +0,03%
Euro 55,1044 -0,28%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.543,97 -1,34%
EUR/USD 1,1159 -0,39%
Brent Petrol 105,97 +0,26%
--°

Adıyaman’da Ormaniçi yakınlarında kamyon kazası: 2 yaralı

Adıyaman-Çelikhan kara yolunda Ormaniçi köyü yakınlarında iki kamyon çarpıştı; 2 kişi yaralandı, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 22:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman’da Ormaniçi yakınlarında kamyon kazası: 2 yaralı

kaza ve ilk müdahale:

Adıyaman-Çelikhan kara yolu Ormaniçi köyü yakınlarında iki kamyonun çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

araçlar ve kaza yerinin detayları:

Çarpışmaya karışan araçların plakaları 09 AJ 759 ve 23 DE 280 olarak kaydedildi. Sürücülerin isimleri henüz öğrenilemedi.

yaralılar, müdahale ve hastane sevki:

Kazada yaralananlar olarak belirlenen Yunus Seçilmiş ve Yusuf Uluçay için sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı. Yaralılar daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolu kısa süre trafiğe kapandı ve bölgede araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmasıyla yol üzerindeki trafik akışı yeniden sağlandı.

Soruşturma başlatıldı ve jandarma olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

ADIYAMAN’DA İKİ KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

ADIYAMAN’DA İKİ KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Park Caddesi'nde kaza: motosiklet yayaya çarptı, iki kişi hastaneye kaldırıldı
images

Nakkaş deresinde taşkın: site bahçesi ve otoparkı su altında kaldı
images

Kayseri'de aranan zanlı 14 yıl 3 ay 14 günlük hapis cezasıyla tutuklandı
images

Kontrolden çıkan otomobil tramvay durağına girince muhtemel facianın önüne geçil...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayserispor deplasman karnesini güçlendirdi: Antalyaspor'u 4-0 yendi

Park Caddesi'nde kaza: motosiklet yayaya çarptı, iki kişi hastaneye kaldırıldı

Nakkaş deresinde taşkın: site bahçesi ve otoparkı su altında kaldı

Kayserispor'un forveti Daniel Moreno beş maçta yedi gole ulaştı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti