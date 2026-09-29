Adıyaman'da otizmli bireyler ve aileleri için kapsamlı eğitim buluşması

etkinlik özeti:

Adıyaman Otizm Derneği tarafından düzenlenen seminer, otizmli bireylerin sosyal hayata daha güçlü ve etkin katılımını desteklemeyi ve ailelerin bilgi ile farkındalık düzeylerini yükseltmeyi hedefledi. Program Adıyaman Gençlik Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirildi ve Adıyaman Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden Dr. Hülya Torun Yeterge, Özel Eğitim Öğretmeni Merve Doğan ile Psikolojik Danışman Abdurrahman Çiçek eğitimci olarak katıldı.

eğitim içeriği ve uygulama örnekleri:

Seminerde erken çocukluk döneminde otizm spektrum bozukluğu, özel eğitimin otizmli bireylerin gelişimindeki önemi ve eğitim sürecinde aile katılımının rolü ele alındı. Gerçek yaşamdan vaka örnekleri üzerinden uygulamaya dönük yaklaşımlar paylaşıldı; aile içi iletişim, çatışma çözümü ve stres yönetimi konularında pratik öneriler sunuldu. Eğitimler sırasında yapılan soru-cevap bölümlerinde aileler karşılaştıkları sorunları uzmanlarla doğrudan paylaşarak günlük hayatta uygulayabilecekleri yöntemler öğrendi.

aile katılımı ve atölye çalışması:

Programın ardından çocuklar ve ebeveynlerin birlikte katıldığı ebeveyn destekli ahşap boyama atölyesi düzenlendi. Etkinlik, katılımcılara birlikte üretmenin ve kaliteli zaman geçirmenin mutluluğunu yaşatırken, ikramlarla desteklenen samimi bir aile buluşmasına dönüştü.

Adıyaman Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynel Abidin Şenlik etkinlik hakkında yaptığı değerlendirmede, otizmli bireylerin hayatın her alanında desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Şenlik, otizmli bireylerin yaşamına dokunmanın öncelikle aileleri güçlendirmekten geçtiğini belirterek ailelerin doğru bilgiye, uzman desteğine ve dayanışmaya erişiminin kritik olduğunu ifade etti.

Şenlik ayrıca özel eğitimin yalnızca akademik becerileri kazandırmakla kalmayıp iletişim kurma, kendini ifade etme, bağımsızlaşma, sosyal hayata katılma ve yaşam kalitesinin artırılması açısından da önemli bir destek alanı olduğunu vurguladı. Erken dönemde başlayan, bireyin ihtiyaçlarına göre planlanan ve aile katılımıyla sürdürülen eğitim çalışmalarının değerine dikkat çekti.

Etkinlik sırasında ailelerin uzmanlarla bir araya gelmesinin, sorularını doğrudan yöneltmesinin ve çocuklarıyla sosyal etkinliklere katılmasının önemine işaret eden Şenlik, amaçlarının yalnızca farkındalık oluşturmak değil; otizmli bireylerin toplumun her alanında yer aldığı, ailelerin kendilerini yalnız hissetmediği ve herkesin eşit şekilde sosyal yaşama katılabildiği kapsayıcı bir toplum yaratmak olduğunu belirtti.

Adıyaman Otizm Derneği'nin bu tür çalışmaların otizmli bireylerin ve ailelerinin güçlenmesine, toplumdaki farkındalığın artmasına ve kapsayıcı sosyal yaşam kültürünün gelişmesine katkı sağlamasını hedeflediği aktarıldı ve çalışmaların artarak devam edeceği ifade edildi.

Eğitimlerin sonunda katkı ve desteklerinden dolayı Dr. Hülya Torun Yeterge, Merve Doğan ve Abdurrahman Çiçek'e plaket takdim edildi.

ADIYAMAN OTİZM DERNEĞİ TARAFINDAN OTİZMLİ BİREYLERİN SOSYAL HAYATA DAHA GÜÇLÜ VE ETKİN ŞEKİLDE KATILIMINI DESTEKLEMEK, AİLELERİN BİLGİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİ ARTIRMAK AMACIYLA EĞİTİM VE FARKINDALIK SEMİNERİ DÜZENLENDİ.