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Adıyaman'da otobüste düşen yolcu hastaneye kaldırıldı

Adıyaman Siteler Mahallesi YSE Kavşağı'nda şehir içi otobüsünde dengesini kaybedip düşen yolcu yaralandı; sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 18:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da otobüste düşen yolcu hastaneye kaldırıldı

Olayın seyri:

Adıyaman'da Siteler Mahallesi YSE Kavşağı civarında şehir içi otobüsünde seyahat eden Abdurrahman Ö., otobüs içinde dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yolcunun durumunu gören diğer yolcular durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve nakil:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ileri tetkik ve tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve değerlendirme:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. İnceleme, otobüs içindeki koşullar ve düşmenin olası nedenleri üzerinde devam ediyor.

ADIYAMAN’DA ŞEHİR İÇİ OTOBÜSÜNDE SEYAHAT EDERKEN DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN 1 KİŞİ...

ADIYAMAN’DA ŞEHİR İÇİ OTOBÜSÜNDE SEYAHAT EDERKEN DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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