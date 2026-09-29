Adıyaman'da otobüste düşen yolcu hastaneye kaldırıldı

Olayın seyri:

Adıyaman'da Siteler Mahallesi YSE Kavşağı civarında şehir içi otobüsünde seyahat eden Abdurrahman Ö., otobüs içinde dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yolcunun durumunu gören diğer yolcular durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve nakil:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ileri tetkik ve tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve değerlendirme:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. İnceleme, otobüs içindeki koşullar ve düşmenin olası nedenleri üzerinde devam ediyor.

ADIYAMAN’DA ŞEHİR İÇİ OTOBÜSÜNDE SEYAHAT EDERKEN DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN 1 KİŞİ YARALANDI.