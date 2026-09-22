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Adıyaman'da Palanlı meşeliklerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman-Çelikhan kara yolu Palanlı mevkiinde meşe ağaçlarının yoğun olduğu alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 21:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da Palanlı meşeliklerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'da ormanlık alanda yangın

Adıyaman-Çelikhan kara yolu Palanlı mevkiindeki meşe ağaçlarının yoğun olduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgedeki bitki örtüsünün yapısı sebebiyle alevler kısa sürede yayıldı ve çevrede korku yarattı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı. Olayla ilgili ek tespit ve değerlendirmeler, ilgili kurumlar tarafından yapılacak.

ADIYAMAN’DA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU.

ADIYAMAN’DA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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