Adıyaman'da parklar sonbahar bakımıyla yenileniyor

sonbahar bakım çalışmaları kapsamı:

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sonbahar programı çerçevesinde park ve yeşil alanlarda yoğun bakım, çim biçme, çevre temizliği ve genel düzenleme çalışmaları yürütüyor. Program dahilinde öncelik, mahallelerde kullanım yoğunluğu yüksek olan parklar ve yürüyüş alanları olarak belirlendi.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki Muhtarlık Parkı da planlı çalışmalar kapsamında ekiplerin uğradığı alanlardan biri oldu. Ekipler uzun otların biçimini gerçekleştirirken park içi temizliği sağlayıp, kamusal alanların görünümünü ve güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yaptı. Yapılan müdahalelerle parkın daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşması hedeflendi.

vatandaşların geri bildirimi ve beklentiler:

Mahalle sakinleri, gerçekleştirilen bakım ve temizlik çalışmalarından memnuniyetlerini ileterek yapılan hizmetlere teşekkür etti. Yerel yönetimle yapılan istişareler sonucu vatandaş talepleri doğrultusunda parkların kullanım kolaylığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak ek düzenlemeler planlanıyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere konuya ilişkin şunları söyledi: "Adıyaman’ımızın her mahallesinde hemşehrilerimizin temiz, güvenli ve düzenli alanlarda vakit geçirebilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle sonbahar mevsimiyle birlikte parklarımızda çim biçme, temizlik ve bakım çalışmalarımıza ağırlık verdik. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, belirlediğimiz program doğrultusunda mahallelerimizdeki parkların bakım ihtiyaçlarını karşılıyor. Yunus Emre Mahallemizdeki Muhtarlık Parkı’nda da gerekli bakım ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirdik. Önceliğimiz, Adıyaman’ımızın her mahallesinde hemşehrilerimizin huzurla vakit geçirebileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği temiz ve bakımlı yaşam alanları oluşturmak. Vatandaşlarımızın taleplerini de dikkate alarak parklarımızı ve yeşil alanlarımızı korumaya, güzelleştirmeye ve daha kullanışlı hale getirmeye devam edeceğiz"

Belediye yetkilileri, sonbahar takvimi tamamlanana dek benzer çalışmaların farklı mahallelerde sürdürülmeye devam edeceğini ve periyodik bakım programları ile yeşil alanların yıl boyunca bakımlı tutulacağını bildirdi.

ADIYAMAN BELEDİYESİ, KENT GENELİNDEKİ PARK VE YEŞİL ALANLARDA BAKIM, TEMİZLİK VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.