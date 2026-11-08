Adıyaman'da parkta darp edilen kişi hastaneye kaldırıldı

parktaki saldırı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez 30 Ağustos Caddesi yakınlarındaki bir parkta oturan B.H., henüz kimliği belirlenemeyen bir şahsın saldırısına uğradı. Saldırının nedeni bilinmiyor.

Olay yerinde darp sonucu yaralanan B.H., 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre B.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

saldırganın kaçışı ve bulgular:

Olay sırasında saldırganın aynı yerde kalmadığı, saldırının ardından bölgeden kaçarak kayıplara karıştığı bildirildi. Şu ana kadar saldırganın kimliğine ilişkin bir tespit yapılmadı.

benzer vakaya atıf:

Yetkililer, önceki gün Sümerevler Mahallesi Eğriçay Parkı içinde meydana gelen ve Mehmet P. (45) isimli kişinin baltalı saldırı sonucu boynundan ağır yaralanması olayıyla benzerlik taşıyan gelişmeye dikkat çekti. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin o saldırıda da olay yerinden kaçtığı kaydedilmişti.

Soruşturmanın sürdüğü, olayla ilgili olarak adli ve idari takibatın devam ettiği belirtildi.

ADIYAMAN’DA, PARK İÇERİSİNDE OTURAN KİŞİ, UĞRADIĞI SALDIRI SONUCU YARALANDI.