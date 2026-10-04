Adıyaman'da Sakarya Caddesi'nde çarpışma: iki kişi yaralandı

Kaza yeri ve araçlar:

Olay, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi, Pirin Antik Kent yakınlarında gerçekleşti. İlk ihbarlarda motosiklet ile otomobil çarpıştığı bildirilirken, edinilen ayrıntılarda kazaya karışan araçlar ve sürücüler şöyle verildi: Hüseyin Eren İ. idaresindeki 02 ACS 463 plakalı motosiklet ile C.E. idaresindeki 02 ABM 115 plakalı motosiklet çarpıştı.

Yaralılar ve müdahale:

Meydana gelen çarpışmada sürücü Hüseyin Eren İ. ile motosiklette bulunan Hasan B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki yaralıyı da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İnceleme ve soruşturma:

Kaza sonrasında bölgeye gelen polis ekipleri gerekli incelemeleri yürüttü. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.