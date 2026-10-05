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Adıyaman'da sokak kavgasında çift bıçakla koşan şahıs dikkat çekti

Adıyaman Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma tekme, yumruk ve bıçaklı kavgaya dönüştü; bir kişi çift bıçakla karşı gruba doğru koştu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da sokak kavgasında çift bıçakla koşan şahıs dikkat çekti

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme ve yumrukların yanı sıra bıçakların da karıştığı kavgaya dönüştü.

Olay yerinde dikkati çeken görüntülerden birinde bir şahsın elindeki çift bıçakla karşı gruba doğru koştuğu bildirildi. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ve arbede ortamı kargaşayı artırdı.

Polis müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kalabalığı dağıtmak ve güvenliği sağlamak için müdahale etti. Ekipler, kavgayı kontrol altına almak için biber gazı kullandı ve şahısları etkisiz hale getirdi.

Konuyla ilgili resmi işlem başlatıldı; soruşturma sürüyor ve olayın çıkış nedeni ile olası sorumluların tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

BİR ŞAHIS ELİNDE ÇİFT BIÇAKLA GÖRÜLDÜ

BİR ŞAHIS ELİNDE ÇİFT BIÇAKLA GÖRÜLDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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