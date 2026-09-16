Adıyaman'da tek başına yaşayan Mustafa Çınar (62) evinde kalp krizine yenik düştü

olayın gelişimi:

Adıyaman merkez Mara TOKİ'lerde yalnız yaşayan Mustafa Çınar (62), gün içinde evdeydi. Bir süre sonra eve gelen yakınları, Çınar'ı hareketsiz halde buldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ekip müdahalesi ve tespit:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, Mustafa Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan değerlendirme sonucunda Çınar'ın kalp krizi geçirdiği ve bunun ölüm nedeni olduğu tespit edildi.