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Adıyaman'da trafik kazası: motosiklet ile iki otomobilin çarpışması iki yaralı bıraktı

Adıyaman'da iki otomobil ile bir motosikletin çarpışması sonucu sürücü İsmail A. ve yolcu Şeyma Gül K. yaralandı; ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 22:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da trafik kazası: motosiklet ile iki otomobilin çarpışması iki yaralı bıraktı

Adıyaman'da trafik kazası: motosiklet ile iki otomobilin çarpışması iki yaralı bıraktı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ile iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayda ilk belirlemelere göre motosiklet sürücüsü ile araçta yolcu bulunan bir kişi hafif yaralandı.

Kaza ve araç plakaları:

Edinilen bilgiye göre kaza, 06 DJK 283 plakalı motosiklet ile sürücüleri öğrenilemeyen 02 FR 715 ve 02 ADB 339 plakalı otomobillerin karıştığı çarpışma sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın nasıl meydana geldiğine ilişkin detaylar ve olayın oluş biçimi polis ekiplerinin soruşturmasıyla netleştirilecek.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Şeyma Gül K. ile motosiklet sürücüsü İsmail A. yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki kişi de tedavi amaçlı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

ADIYAMAN’DA İKİ OTOMOBİL İLE BİR MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA İKİ OTOMOBİL İLE BİR MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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