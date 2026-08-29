Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Adıyaman'da trafik kazası: motosiklet ile otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı

Adıyaman'ın Yeni Mahalle 14 Nolu Sağlık Ocağı civarında motosiklet ile otomobil çarpıştı; sürücü ve yolcu yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 17:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da trafik kazası: motosiklet ile otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı

Kaza ve yaralananlar:

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Yeni Mahalle 14 Nolu Sağlık Ocağı yakınlarında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosikleti yöneten Ahmet A. idaresindeki 02 AFE 315 plakalı motosiklet, Tuba K. yönetimindeki 34 CRV 874 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Osman Arda K. yaralandı.

Müdahale ve tedavi:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra iki kişi de nakil edilerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma:

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın oluş nedenine ilişkin detaylar emniyetin çalışmalarıyla belirlenecek.

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hisarcık'ta direksiyon hakimiyeti kaybeden araç şarampole devrildi
images

Alanya'da maskeli döviz bürosu soygununda 3 kişi tutuklandı, 400 bin TL iade edi...
images

Rüzgar müdahaleyi zorluyor: Seydikemer ile Kaş arasındaki orman yangını 8. saatt...
images

İstanbul bağlantılı iki operasyonda taşıyıcı ve torbacı cezaevine gönderildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaş'ta rüzgârın etkisiyle yayılan yangında mahalleler çevrildi, mücadele sürüyor

Hisarcık'ta direksiyon hakimiyeti kaybeden araç şarampole devrildi

Elazığ’da Ataşehir mahallesinde yıldırım cep telefonu kamerasına yansıdı

Erikli'de 'iz bırakma' mesajı: Saros'ta kıyı temizliği

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler