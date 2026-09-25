Adıyaman'da ücretsiz konservatuvar kurslarıyla yetenekler keşfe çıkıyor

kayıtlar ve başvuru koşulları:

Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı Eğitim ve Sanat Merkezi, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi kurs kayıtlarını başlattı. "Yeteneğinizi keşfedin, geleceğinizi şekillendirin" sloganıyla düzenlenen yeni dönem kursları, Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM) çatısı altında gerçekleştirilecek.

kurslar ve hedef kitle:

Yeni eğitim döneminde 12 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik gitar, bağlama, piyano, kaval, resim, halk oyunları ve ritim kursları düzenlenecek. Türk Halk Müziği kursu ise yaş sınırı olmaksızın her yaştan vatandaşın başvurusuna açık olacak. Kurslar belediye tarafından ücretsiz olarak sunuluyor ve katılımcıların sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkân sağlamayı amaçlıyor.

kayıt takvimi ve başvuru yeri:

24 Eylül’de başlayan kayıtlar, 16 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, AKEM binasının 2'inci katına başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Adıyaman Belediyesi, ücretsiz kurslarla çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin sanatsal gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

ADIYAMAN BELEDİYESİ KONSERVATUVARI EĞİTİM VE SANAT MERKEZİ’NİN 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ KURS KAYITLARI BAŞLADI.