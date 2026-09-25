Dolar 48,9613 +0,02%
Euro 55,8708 +0,36%
Bist 12.900,04 +0,09%
Altın Gram 6.825,16 +0,88%
EUR/USD 1,1408 +0,24%
Brent Petrol 98,74 -1,48%
--°

Adıyaman'da ücretsiz konservatuvar kurslarıyla yetenekler keşfe çıkıyor

Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı, 2026-2027 dönemi için ücretsiz gitar, bağlama, piyano, kaval, resim ve halk oyunları kurslarına kayıt aldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da ücretsiz konservatuvar kurslarıyla yetenekler keşfe çıkıyor

kayıtlar ve başvuru koşulları:

Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı Eğitim ve Sanat Merkezi, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi kurs kayıtlarını başlattı. "Yeteneğinizi keşfedin, geleceğinizi şekillendirin" sloganıyla düzenlenen yeni dönem kursları, Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM) çatısı altında gerçekleştirilecek.

kurslar ve hedef kitle:

Yeni eğitim döneminde 12 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik gitar, bağlama, piyano, kaval, resim, halk oyunları ve ritim kursları düzenlenecek. Türk Halk Müziği kursu ise yaş sınırı olmaksızın her yaştan vatandaşın başvurusuna açık olacak. Kurslar belediye tarafından ücretsiz olarak sunuluyor ve katılımcıların sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkân sağlamayı amaçlıyor.

kayıt takvimi ve başvuru yeri:

24 Eylül’de başlayan kayıtlar, 16 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, AKEM binasının 2'inci katına başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Adıyaman Belediyesi, ücretsiz kurslarla çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin sanatsal gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

ADIYAMAN BELEDİYESİ KONSERVATUVARI EĞİTİM VE SANAT MERKEZİ’NİN 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ...

ADIYAMAN BELEDİYESİ KONSERVATUVARI EĞİTİM VE SANAT MERKEZİ’NİN 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ KURS KAYITLARI BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Köyde gözyaşlarıyla uğurlanan 12 yaşındaki Muhammet Ali
images

Bilecik'te üç haftadır onarılmayan su patlağı mahalleliyi isyan ettirdi
images

Zinciri kopan sahipli köpeğin saldırısından sürücülerin korna sesi kurtardı
images

Sinop'ta cuma namazı sonrası bağımlılıkla mücadele bilgilendirmesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dolandırıcılara karşı akıllı takip: DOLUNAY ile hızlı müdahale ve koordinasyon

Ankara'da eş zamanlı operasyon: evlerde kenevir ve esrar ele geçirildi

Burdur merkezli yasa dışı bahis şebekesine büyük darbe: 566 milyon liralık işlem tespit edildi

Girne açıklarında batan Filo Jet enkazında arama sona erdi: kayıp kişilere ulaşılamadı, kara kutu bulundu

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı