Adıyaman'da UMKE tatbikatı koordinasyon ve müdahale hızını sınadı

tatbikatın amacı ve kapsamı:

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından, muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla deprem tatbikatı düzenlendi. 2026 yılı UMKE Faaliyet Planı kapsamında planlanan uygulama, hem teorik hem de pratik aşamalardan oluştu.

Tatbikata daha önce UMKE eğitimlerini tamamlamış çeşitli branşlardan 32 UMKE gönüllüsü katıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar, deprem sonrasında ortaya çıkabilecek sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını simüle ederek ekiplerin müdahale hızını ve sahadaki koordinasyonunu sınadı.

uygulamalı çalışmalar ve hedefler:

AFAD Arama Kurtarma Timi ile iş birliği içinde yürütülen senaryoda ekipler, kurtarma ve medikal müdahale süreçlerini uygulamalı olarak test etti. Tatbikatın temel hedefleri arasında; ekiplerin afet bölgesinde hızlı ve koordineli hareket etmesi, medikal müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve saha deneyiminin artırılması yer aldı. Ayrıca kurumlararası iletişim kanallarının işleyişi de senaryo çerçevesinde değerlendirildi.

yerinde takip ve değerlendirme:

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik tatbikatı yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı. Şirik, çalışmaların önemine dikkat çekerek, Adıyaman'ın geçmişte yaşadığı büyük depremlerin ardından afetlere hazırlık konusunda yürütülen çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı.

Prof. Dr. Mehmet Şirik şöyle konuştu: Adıyaman olarak geçmişte yaşadığımız büyük depremlerin ardından afetlere hazırlık konusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. UMKE ekiplerimiz, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin hızlı ve etkin şekilde sunulması noktasında önemli bir görev üstleniyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz tatbikatla ekiplerimizin hem teorik bilgilerini hem de sahadaki uygulama kabiliyetlerini pekiştirmeyi amaçladık. AFAD ekiplerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar, muhtemel afet anında kurumlar arasındaki koordinasyonun daha güçlü olmasına katkı sağlıyor. Tüm ekiplerimizin her türlü afet ve acil duruma hazırlıklı olması için eğitim ve tatbikatlarımızı sürdüreceğiz. Tatbikata katılan tüm ekiplerimize ve emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum

Tatbikat, ekiplerin saha performansına dair gözlemlerle tamamlandı; elde edilen değerlendirmeler sonraki eğitim ve planlama süreçlerine kaynak oluşturacak.

ADIYAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) TARAFINDAN, OLASI AFET VE ACİL DURUMLARA HAZIRLIK AMACIYLA DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.