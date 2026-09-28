Adıyaman’da uyuşturucuya karşı kararlı operasyon: 257 şüpheliye işlem

Adıyaman'da 257 şüpheli hakkında adli işlem

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Temmuz 2026 ile 25 Eylül 2026 tarihleri arasında il merkezi ile Gölbaşı ve Besni ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 257 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; bunlardan 30 kişi tutuklandı.

operasyonun kapsamı:

İşlemler iki ana başlıkta yürütüldü. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti şüphesiyle 35 kişi hakkında işlem yapılırken, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanım ve bulundurulmasına ilişkin soruşturmalarda ise 222 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

gözaltı ve tutuklama detayları:

İmal ve ticaret soruşturmalarında 30 şüpheli gözaltına alındı; bu gruptan 20 kişi tutuklandı ve 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kullanım ve bulundurma kapsamında ise 27 kişi gözaltına alınırken, 10 kişi tutuklandı, 12 kişi adli kontrol şartıyla, 5 kişi serbest bırakıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı ve uyuşturucu ticareti yapan ile kullanan şahıslara karşı taviz verilmeyeceği bildirildi. Başta gençler olmak üzere toplumun uyuşturucunun zararlarından korunması amacıyla operasyonların aralıksız devam edeceği ifade edildi.

ADIYAMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN UYUŞTURUCU SORUŞTURMALARI KAPSAMINDA 257 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI. SORUŞTURMALAR KAPSAMINDA 30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.