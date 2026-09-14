Adıyaman’da yeniden inşa edilen okullarla 145 bin öğrenci ders başı yaptı

Yeni eğitim yılı deprem sonrası güçlenen altyapıyla başladı:

Adıyaman'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 6 Şubat depremlerinin ardından tamamlanan yapım çalışmalarıyla start aldı. Kent genelinde bu yıl eğitim-öğretime başlayan öğrenci sayısı 145 bin 698 olarak kaydedildi; bunların 12 bin 350'si ilk kez 1. sınıfa başladı. Deprem sonrası inşa edilen 17 yeni okul ve bu okullarda açılan 315 derslik, yeni dönemin dikkat çeken kazanımları arasında yer aldı.

fiziksel altyapı ve derslik artışı:

Deprem öncesinde Adıyaman'da toplam 6 bin 247 derslik bulunuyordu. Yapılan çalışmalarda derslik sayısı 7 bin 477'ye yükseldi; böylece deprem öncesine göre derslik sayısında yüzde 19,60 oranında artış sağlandı ve yaklaşık 1.230 yeni derslik eğitim hizmetine kazandırıldı. Bu ilerleme, kentteki eğitim altyapısının yeniden güçlendirilmesi çabalarının somut bir göstergesi olarak sunuluyor.

vatan ilkokulu'ndaki açılış ve etkinlikler:

Yeni eğitim yılı açılışı kapsamında Vatan İlkokulu'nda İlköğretim Haftası programı düzenlendi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde bu yılın teması "Maarifin Kalbinde Oyun" olarak belirlendi; etkinliklerde öğrenciler halk oyunları ve geleneksel sokak oyunlarıyla dönemin ilk gününü kutladı.

Programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikler, öğrencilerin performansları ve sergiledikleri oyunlarla son buldu.

yetkililerin değerlendirmeleri:

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "2021-2022 Eğitim öğretim yılımız öncelikle öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize hayırlı uğurlu olsun. Birinci sınıfa başlayan 12 bin 350 öğrencimizin toplamda ise 146 bin öğrencimizin okul heyecanını paylaşıyor. Fiziksel imkanları deprem öncesine göre yüzde 20 artmış, derslik sayısı yüzde 20 artmış. Bugün itibariyle 17 okulumuzda 315 dersliği öğrencilerimizin hizmetine sunmuş olmanın haklı gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle vatanına, milletine, bayrağına sevdalı, içinden çıktığı topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde güçlü Türkiye’yi oluşturabilecek nesiller yetiştirmeye gayret edeceğiz" dedi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ise konuşmasında, "6 Şubat depreminde ağır bir imtihan yaşayan Adıyaman’ımız, devletimizin güçlü iradesi ve milletimizin eşsiz dayanışmasıyla yeniden ayağa kalkmaktadır. Bu yeniden inşa sürecindeki en büyük önceliğimiz çocuklarımızın geleceğidir. Çünkü bir şehri yalnızca binalarıyla değil, çocukların hayalleriyle yeniden inşa ederiz. Deprem öncesinde 6.247 olan destek sayımızı bugün 7 bin 477’ye ulaştırdık. Aslında 5 bin 317’ye kadar düşmüştü. Okullarımızdan yıkılanlar olmuştu. Ağır hasar alanlar olmuştu. Bugün yaklaşık yüzde 20 oranında deprem öncesine göre destek sayımızı arttırdık" ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış ile Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de programda eğitime verilen desteği vurgulayarak 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi ve öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

Yeni dönemin açılış programı, okul ve sınıflarda dağıtılan ders kitaplarıyla öğrencilerin yerlerini alması ve çeşitli etkinliklerin ardından tamamlandı; yetkililer, fiziksel altyapıdaki artışın eğitim kalitesine olumlu yansıyacağını belirtti.

ADIYAMAN’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DEPREM SONRASI YAPIMI TAMAMLANAN 17 YENİ OKUL VE 315 DERSLİKLE BAŞLADI. KENT GENELİNDE 145 BİN 698 ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI.