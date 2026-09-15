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Adıyaman'da yolun karşısına geçmek isteyen yaya otomobilin çarpmasıyla yaralandı

Adıyaman'da Haydar Efendi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken Şükrü G.'ye 34 GP 4967 plakalı otomobil çarptı; yaralı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 18:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da yolun karşısına geçmek isteyen yaya otomobilin çarpmasıyla yaralandı

Olayın gelişimi

Adıyaman'ın Turgut Reis Mahallesi Haydar Efendi Caddesi'nde, sürücü Seyho Güler idaresindeki 34 GP 4967 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü G.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Şükrü G. yaralandı.

Olay yerinde müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobilin çarptığı adam yaralandı

Otomobilin çarptığı adam yaralandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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