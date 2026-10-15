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Adıyaman'da yöresel lezzetler fuarında gıda güvenliği denetimi

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 9-25 Ekim'de düzenlenen lezzet fuarında ürünlerin muhafaza, son tüketim, izlenebilirlik ve hijyenini denetledi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da yöresel lezzetler fuarında gıda güvenliği denetimi

denetimin kapsamı:

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, 9-25 Ekim tarihleri arasında açılan yöresel lezzetler fuarındaki satış noktalarında kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Denetimler sırasında ürünlerin muhafaza şartları, son tüketim ve tavsiye edilen tüketim tarihleri, izlenebilirlik durumu ve hijyen şartları tek tek incelendi.

uygulama ve tespitler:

Kontroller, fuar alanındaki ürünlerin doğru koşullarda saklandığından ve tüketiciye güvenli şekilde ulaştığından emin olmak amacıyla yapıldı. Görevliler kayıtları ve etiket bilgilerini de kontrol ederek izlenebilirlik açısından gerekli belgelerin bulunup bulunmadığını değerlendirdi.

hedef ve sürdürülme kararlılığı:

İl Müdürü Abdulkadir Akkan, vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Akkan, gıda güvenilirliğinin korunması amacıyla fuar boyunca denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. Yapılan açıklamada, denetimlerin amacının tüketicinin sağlığını korumak ve güvenilir gıda tedarik zincirini sağlamlaştırmak olduğu vurgulandı.

DIYAMAN’DA 9-25 EKİM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN YÖRESEL LEZZETLER FUARINDA, SATIŞA SUNULAN GIDA...

DIYAMAN’DA 9-25 EKİM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN YÖRESEL LEZZETLER FUARINDA, SATIŞA SUNULAN GIDA ÜRÜNLERİ DENETLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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