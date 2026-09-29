Dolar 48,9946 +0,02%
Euro 55,5620 -0,26%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.595,73 +0,45%
EUR/USD 1,1337 -0,32%
Brent Petrol 96,90 -0,95%
--°

Adıyaman'da yurt bahçesinde onarım sırasında elektrik çarpması: teknisyen yaralandı

Adıyaman Altınşehir'de bahçe aydınlatmasını onarırken teknisyen Murat Yalçın elektrik akımına kapılıp yaralandı, sağlık ekipleri Yalçın'ı hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 18:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da yurt bahçesinde onarım sırasında elektrik çarpması: teknisyen yaralandı

Olayın gelişimi:

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesindeki Veysel Karani Erkek Öğrenci Yurdu bahçesinde teknisyen Murat Yalçın, bahçe aydınlatmasındaki arızayı gidermek için çalışma yaparken elektrik akımına kapıldı ve yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı teknisyeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA BİR TEKNİSYEN, BAHÇE AYDINLATMASINI ONARDIĞI SIRADA ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK...

ADIYAMAN’DA BİR TEKNİSYEN, BAHÇE AYDINLATMASINI ONARDIĞI SIRADA ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnegöl'de oyun sırasında merdiven boşluğuna düşen çocuk yaralandı
images

Motosiklet sürücüsü Adıyaman'da manevra sonucu devrildi
images

Karapınar'da şerit değişimi kaza getirdi: otomobil devrildi, 1 yaralı
images

Karapınar'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ali Çamlı: Kayserispor'u Süper Lig'e taşıyacak hedef şampiyonluk

Dört çocuğun hayatını kaybettiği kazada sanığın tahliye talebi sürdü

Mahmudiye kooperatifinin üretimi güneş enerjisiyle güçleniyor

Marmara Adalar başkanının AK Parti'ye katılması Balıkesir'de yönetimi güçlendirdi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan