Adıyaman'da yurt bahçesinde onarım sırasında elektrik çarpması: teknisyen yaralandı

Olayın gelişimi:

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesindeki Veysel Karani Erkek Öğrenci Yurdu bahçesinde teknisyen Murat Yalçın, bahçe aydınlatmasındaki arızayı gidermek için çalışma yaparken elektrik akımına kapıldı ve yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı teknisyeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA BİR TEKNİSYEN, BAHÇE AYDINLATMASINI ONARDIĞI SIRADA ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK YARALANDI.