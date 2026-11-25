Adıyaman zeytincilikte yeni bir atılım başlattı

Projenin hedefleri:

Adıyaman'da başlatılan Adıyaman’da Zeytin Bereketi Projesi ile amaç, bölgenin iklim ve toprak potansiyelini zeytin üretimine dönüştürerek tarımsal geliri artırmak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre il genelinde 2014 yılında 20 bin dekar alanda üretim yapılırken bugün bu alan 44 bin dekara çıktı ve yaklaşık 1.600.000 adet zeytin ağacıyla yıllık 5 bin ton üretim kapasitesine ulaşıldı. Proje çerçevesinde bu ağaç sayısının önümüzdeki yıl sonuna kadar 2,5 milyona çıkarılması, yani yıl içinde 1 milyon yeni ağacın dikilmesi hedefleniyor.

Başlangıç etkinliği ve saha çalışmaları:

Bağpınar Köyü'nde düzenlenen törene Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, vali yardımcıları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda köylü katıldı. Projenin ilk etabı kapsamında bu yıl il genelinde hazine ve şahıs arazilerinde yapılacak dikimlerle 350 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan projenin gerekçesini ilde zeytin yetiştiriciliğinin artan potansiyeline bağladı. Akkan, zeytinin ekonomik değerinin yanı sıra toprağın ve bölgesel üretim geleneğinin devamı açısından önem taşıdığını vurguladı ve mevcut alanların artırılmasının il ekonomisi için kritik olduğunu ifade etti.

Vali Abdullah Küçük, proje vizyonunu Fırat havzasının zeytinle buluşturulması olarak özetledi; Atatürk Barajı çevresindeki toprakların zeytin bahçeleriyle canlandırılmasını, üreticinin kazanmasını ve Adıyaman'ın tarımsal üretimde marka haline gelmesini hedeflediklerini belirtti. İlk etapta dikilen 350 bin fidanın, planlanan yıllık yaygınlaştırma çalışmaları ve çiftçi destekleriyle kısa sürede meyve vermeye başlaması bekleniyor.

Projenin başarıya ulaşması halinde Adıyaman'ın zeytinyağı üretimi ve tarımsal istihdamında belirgin bir artış, ayrıca bölgesel ekonomi için uzun vadeli bir güçlenme öngörülüyor. Saha çalışmaları, dikim sonrası bakım ve sulama planları ile tarımsal eğitim programları takip edilerek projenin sürdürülebilirliği sağlanacak.

Adıyaman'da 1 milyon zeytin fidanı için ilk adım atıldı