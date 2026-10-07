Adli Tıp Kurumu raporu: sürücü asli kusurlu, savcı 9 yıla kadar hapis istedi

Yeni ATK raporu ve iddianame arasındaki dönüşüm

Gebze Beylikbağı'nda 4 Şubat'ta Bilgi İlkokulu çıkışında servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ela Tabakoğlu olayıyla ilgili adli süreçte, Adli Tıp Kurumu (ATK) Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu tarafından hazırlanan yeni rapor mahkemeye sunuldu. Raporda, sürücü İ.C. hakkında "asli kusurlu" tespiti yapılırken, Ela'nın kusursuz olduğu belirtildi.

Olayın ilk aşamasında düzenlenen kaza tanzim tutanağı ile bazı bilirkişi raporlarında ve iddianamede farklı değerlendirmeler yer almıştı; yeni ATK raporu bu tabloyu değiştirdi ve kusur tespitinde aleyhe yönde sonuç verdi.

kazanın ilk bulguları ve önceki raporlar:

İddianamede yer alan kaza tespit ve bilirkişi raporlarında, Ela'nın sağ ön kapı hizasında sürücünün kör noktasında kaldığı ve sağ ön tekerleğin yan kısmına çarpması sonucu aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği kaydedilmişti. İlk bilirkişi raporlarında ise İ.C.'nin "tali kusurlu", Ela'nın ise "asli kusurlu" olduğu değerlendirmesi yer aldı. Tutanakta, sanığın sağa dönüş kurallarını ihlal ettiği, aile yönünden ise Ela'nın KTK 68/1-C kapsamında davranış kurallarını ihlal ettiği ifade edilmişti.

yeni uzman raporu, savcı mütalaası ve taraf beyanları:

Mahkemeye ulaştırılan ATK Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu raporunda, önceki tespitlerin aksine İ.C.'nin olayda asli kusurlu olduğu, Ela'nın ise kusursuz bulunduğu vurgulandı. Duruşmada sanık aleyhine olan hususları kabul etmediğini beyan etti.

Maktulün babası Fatih Tabakoğlu, sanığın uyarılara rağmen manevrasına devam ettiğini, hostesin "abi, çocuk var" uyarısına riayet etmediğini belirterek eylemin bilinçli taksir sınırını aştığını ve olayın olası kast yönünden değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Anne Serpil Tabakoğlu ise çocuğun yaklaşık 6 dakika araç peşinden koştuğunu, hostesin uyarılarına rağmen sanığın eylemine devam ettiğini ve olay sonrası sanığın evine kaçtığını ve araçtaki "Can Turizm" tabelasını söktüğünü ileri sürdü.

Sanık müdafii, ATK raporu ile davaya sunulan uzman mütalaaası arasında teknik farklılıklar olduğunu, olay yeri geometrisi, görüş açıları, kör nokta, koşu hızı ve fren-reaksiyon mesafesinin yeterince değerlendirilmediğini belirterek dosyanın yeniden uzman heyetine gönderilmesini talep etti. Bu talep, cumhuriyet savcısı tarafından yargılamaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddedildi.

savcının ceza istemi ve duruşma takvimi:

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın sağa dönüş sırasında kör noktasında kalan 6 yaşındaki Ela'ya çarparak ölümüne neden olduğunu, yapılan uyarılara rağmen bir süre daha sürüşüne devam ettiğini değerlendirerek eylemin bilinçli taksir kapsamında olduğunu bildirdi. Savcı, sanığın 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve ehliyetinin 3 yıla kadar geri alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanması talebini reddederken, hakkında uygulanan ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi ve duruşmayı 22 Ekim'e erteledi.

Dosyada taraf avukatlarının, ATK raporlarına ilişkin itirazları ve yeniden bilirkişi talebi ile savcılığın mütalaası önümüzdeki celseye kadar sürecek savunma ve değerlendirmelerle birlikte mahkeme huzurunda tartışılmaya devam edecek.

ELA TABAKOĞLU