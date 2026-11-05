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Adli tıp raporu: Denizolgun'un ölümünde yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması tespiti

Adli Tıp raporu, Arif Ahmet Denizolgun’un 7 Eylül 2016’deki ölümünde travmatik veya zehirlenme bulgusu olmadığını; ölümün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olduğunu kaydetti.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 21:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adli tıp raporu: Denizolgun'un ölümünde yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması tespiti

Adli Tıp raporu açıklandı:

Ulaştırma Bakanı eski Arif Ahmet Denizolgun’un 7 Eylül 2016 tarihinde Beykoz Çiftliği’nde gerçekleşen şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen otopsi raporu ile 19 Ağustos 2026 tarihli feth-i kabir raporu kamuoyuna yansıdı.

otopsi ve radyolojik bulgular:

8 Eylül 2016 tarihinde yapılan otopside, radyolojik incelemelerde vücutta herhangi bir metalik cisim imajı, kemik kırığı veya muhtelif yerlerde tramvatik emare tespit edilmediği bildirildi. Raporda ayrıca kalp krizi lehine bulgular ve kalbi besleyen damarlarda tıkanıklıklar görüldüğü kaydedildi. Söz konusu otopsi raporunun 17 Ekim 2016 tarihinde Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği belirtildi.

feth-i kabir raporu ve sağlık bulguları:

19 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen feth-i kabir işlemine ilişkin raporda, Denizolgun’un ağız veya burun kapama, boyna baskı veya göğse bastırılmasına ilişkin tıbbi delillere rastlanmadığı ifade edildi. Raporda ayrıca tramvatik tesir veya zehirlenmeye bağlı ölüm bulgusu olmadığı vurgulandı.

Hazırlanan raporda, Denizolgun’un yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı öyküsüne sahip olduğu, ölümün ise yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

başsavcılığın ek rapor talebi:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporun detaylandırılması amacıyla Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Kurulu’ndan ek rapor alınması yönünde talepte bulunulacağı öğrenildi.

Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin feth-i kabir raporu ortaya çıktı

Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin feth-i kabir raporu ortaya çıktı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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