olay ve yargılama:

18 Mayıs 2025 tarihinde Pendik Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi'nde meydana gelen kazada, 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç hayatını kaybetti. Olayda 34 KAB 356 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Faruk Ballı (26) hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün gerçekleştirilen 5'inci celsesine tutuksuz sanık Ömer Faruk Ballı, vefat eden Işıl Öykü Dinç'in anne ve babası Özlem ve Yunus Dinç, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Genç kızın arkadaşları ve yakınları duruşma salonu dışında destek için bekledi.

tanık ifadeleri ve olay yerindeki bulgular:

Tanık olarak dinlenen trafik polis memuru, olay yerine ilk ulaştıklarında aracın olay yerinde olduğunu, çevreden aldıkları ifadelerde kazaya tanık bir kişinin aracın arkasında bulunduğunu söylediğini aktardı. Polis, olay yerinde görüştüğü çocuğun "yeşilde geçtik, hızımız 70'ten fazla değildi" şeklinde ifade verdiğini belirtti.

Tanık polis, kazayı tesadüfen kaydeden bir kişinin kendisine video gönderdiğini, videonun dosyaya sunulduğunu ancak görüntüyü veren kişinin kimlik bilgilerinin alınamadığını söyledi. Videodan aracın hızının "70-75 olabilir, 100 olmadığı kesin" şeklinde değerlendirildiği ifade edildi. Tanık, kaza anında sürücünün erkek, sakallı ve kilolu olduğunu, panik nedeniyle ilk anda bayan şahsı görmediğini belirtti.

adli tıp raporu ve mahkeme değerlendirmesi:

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin raporunda, kavşağın sinyalizasyon planı ile olay anına ait motosiklet kamerası görüntüleri incelendi. Kurul, yapılan değerlendirme sonucunda sürücü Ömer Faruk Ballı'nın yeşil ışıkta geçtiğine, Işıl Öykü Dinç'in ise yayalara kırmızı ışık yanarken yola girdiğine hükmetti. Raporda, o gün trafikte ışık arızası bulunmadığı bilgisi de yer aldı.

Ayrıca kurul, video kaydının açılı ve hareketli çekildiğini, zaman damgası bulunmadığı için aracın hızının güvenilir şekilde hesaplanamadığını kaydetti. Aracı Ballı'nın kullanmadığı yönündeki iddiaların değerlendirilmesinin mahkemenin takdirine bırakıldığı belirtildi. Kurul oy birliğiyle sürücüyü kusursuz, yayayı ise asli kusurlu buldu.

mütalaa ve sonraki adımlar:

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanık hakkında beraat talep etti. Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı 28 Aralık 2025 tarihine erteledi.

Dosyada yer alan tanık beyanları, sunulan video kaydı ve Adli Tıp raporu mahkemenin değerlendirmesinin merkezinde yer almaya devam ediyor; nihai karar, bir sonraki duruşmada taraf beyanlarının alınmasının ardından verilecek.

ANADOLU 56. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE BUGÜN 5'İNCİ CELSESİ GÖRÜLEN DAVAYA, TUTUKSUZ SANIK ÖMER FARUK BALLI, HAYATINI KAYBEDEN IŞIL ÖYKÜ DİNÇ'İN ANNESİ ÖZLEM DİNÇ, BABA YUNUS DİNÇ, YASEMİN AKINCILAR MİNGUZZİ VE TARAF AVUKATLARI KATILDI. IŞIL ÖYKÜ DİNÇ'İN ARKADAŞLARI VE YAKINLARI DESTEK İÇİN DURUŞMA SALONU DIŞINDA BEKLEDİ.