Adli tıp raporu: yemek borusunda şişen mide balonu 22 yaşındaki öğrencinin ölümünde tıbbi uygulama hatası

Adli Tıp raporu ve temel bulgular:

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu, 44 sayfalık raporunda 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün ölümünde tıbbi uygulama hatası tespit etti. Kurul, balonun özofagusta (yemek borusunda) şişirilmiş olduğuna, bunun tıbbi uygulama hatası sayıldığına ve söz konusu hata ile Gül'ün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğuna oy birliğiyle hükmetti.

Soruşturma süreci ve yargılama:

Soruşturmayı yürüten savcılık dosyayı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Mesleki Sorumluluk Kuruluna gönderdi. Kurul, yaklaşık dört aylık inceleme sonucunda 11 Kasım 2024 tarihinde verdiği kararda, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Doğan E., Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. S.G. ile Anestezi Teknisyeni Y.Y.Ö. hakkında adli soruşturma izni verdi.

Karar sonrası Dr. Doğan E.'nin itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi; Doğan E. tutuklandı. Anestezi uzmanı Dr. S.G. hakkında ev hapsi; anestezi teknisyeni Y.Y.Ö. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Yaklaşık beş ay tutuklu kalan Dr. Doğan E., Mersin 24. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Adli Tıp incelemesinin tamamlanması beklenerek yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye edildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Tıbbi inceleme ve olayın klinik seyrine ilişkin bulgular:

Kurul, hastane kayıtları, anestezi belgeleri, sağlık çalışanlarının ifadeleri ve otopsi bulgularını birlikte değerlendirdi. Kayıtlara göre endoskopik inceleme normal olarak tamamlandıktan sonra mide balonu endoskopi kamerası eşliğinde yerleştirildi. Balon konumlandırıldıktan sonra yaklaşık 50 cc sıvı ile şişirilmeye başlandığı sırada hastada derin bradikardi ve hemodinamik instabilite geliştiği kaydedildi.

Adli Tıp raporunda, gelişen klinik tablonun balonun mide içinde değil, özofagusta (yemek borusunda) şişirilmiş olduğuna işaret ettiği belirtildi. Raporda ayrıca balonun hava yolunu tıkadığı, entübasyon sırasında ağız içinde görüldüğü ve anestezi ekibince laringoskopla tespit edilerek balonun patlatılarak çıkarıldığı kaydedildi. Kurul, balonun acil şekilde çıkarılması gerekirken Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Doğan E. tarafından derhal çıkarılmamış olmasının tıbben uygun olmadığını vurguladı.

Hastane kayıtları işlem sırasında, 5 Haziran 2024 tarihinde saat 11.30 civarında başlayan müdahalede kalp ritminde ciddi yavaşlama ve hemodinamik bozulma meydana geldiğini; balon çıkarılmaya çalışılırken kalbin durduğu, yaklaşık 45 dakika CPR uygulandığı ve sonrasında kardiyoloji ekibinin müdahale ettiği bilgisini içeriyor. Geçici kalp pili takılmasına ve diğer müdahalelere rağmen hasta saat 12.45'te yaşamını yitirdi.

Adli Tıp Kurumu, ölümün balon uygulaması sırasında gelişen vagal uyarıya bağlı bradikardi ve solunum yolu tıkanması sonucu meydana geldiği değerlendirmesini raporda açıkladı. Kurul ayrıca anestezi ekibinin müdahalelerinin tıp biliminin genel kabul görmüş ilke ve kurallarına uygun olduğunu; Dr. S.G. ve Y.Y.Ö. açısından tıbbi uygulama hatası tespit edilmediğini bildirdi.

Olayın geçmişi ve aile süreci:

Ali Can Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde yaşayan ve Girne Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiydi. Aynı zamanda amatör futbolcu olduğu Limasol Türk Ocağı'nda yaşadığı sakatlık sonrasında kilo alma sorunu yaşamış; kilo vermek amacıyla Mersin'de mide balonu taktırmak üzere başvuruda bulunmuştu.

Gül, 4 Haziran 2024'te halasıyla hastaneye başvurdu; 5 Haziran'da işlemler tamamlandıktan sonra ameliyata alındı. Operasyon sırasında fenalaşması üzerine ailesine genç hastanın hayatını kaybettiği bildirildi. Halasının başvurusu ve babası Hasan Gül'ün Mersin'e gelmesi sonrasında hukuki süreç başlatıldı. Gül'ün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Girne'nin Bahçeli köyünde toprağa verildi.

Adli Tıp Kurumu raporunun açıklanmasının ardından soruşturma ve adli süreç devam ediyor; rapor bulguları hem soruşturma hem de ilerleyen yargılama süreçlerinde belirleyici unsur olarak değerlendirilecek.

MERSİN’DE MİDE BALONU TAKTIRMAK İÇİN GELDİĞİ ÖZEL MERSİN ORTADOĞU HASTANESİ'NDE HAYATINI KAYBEDEN 22 YAŞINDAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ALİ CAN GÜL’ÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ AÇIKLANAN ADLİ TIP KURUMU RAPORUNDA, TIBBİ UYGULAMA HATASI OLDUĞU BELİRTİLDİ.